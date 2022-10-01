دورتموند يهدر فرصة الصدارة.. وبرلين يتعرض للخسارة الأولى

أهدر بوروسيا دورتموند فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه كولن 2 - 3 يوم السبت في المرحلة الثامنة من البوندسليغا.

وشهدت الجولة الأولى الخسارة الأولى ليونيون برلين هذا الموسم بسقوطه على ملعب أينتراخت فرانكفورت صفر - 2 وتقدم فرايبورغ للمركز الثالث بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه ماينز 2 - 1.

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وفي باقي المباريات فاز لايبزيغ على ضيفه بوخوم 4 - صفر وفولفسبورغ على شتوتغارت 3 - 2.