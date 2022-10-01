.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دورتموند يهدر فرصة الصدارة.. وبرلين يتعرض للخسارة الأولى

  • الخط
الهدف الثالث

دورتموند يهدر فرصة الصدارة.. وبرلين يتعرض للخسارة الأولى

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أهدر بوروسيا دورتموند فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بخسارته على ملعب مضيفه كولن 2 - 3 يوم السبت في المرحلة الثامنة من البوندسليغا.

وشهدت الجولة الأولى الخسارة الأولى ليونيون برلين هذا الموسم بسقوطه على ملعب أينتراخت فرانكفورت صفر - 2 وتقدم فرايبورغ للمركز الثالث بجدول الترتيب بفضل فوزه على ضيفه ماينز 2 - 1.

وفي باقي المباريات فاز لايبزيغ على ضيفه بوخوم 4 - صفر وفولفسبورغ على شتوتغارت 3 - 2.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أميركا واصطياد العقول وقت الحرب.. الصعود للقمر وأول مقاتلة أميركا واصطياد العقول وقت الحرب.. الصعود للقمر وأول مقاتلة
اكتشف المزيد