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روما يزيد أزمة إنتر برأسية سمولينغ

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فرحة الفوز

روما يزيد أزمة إنتر برأسية سمولينغ

روما - رويترز

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أحرز كريس سمولينغ مدافع روما هدفا بضربة رأس ليقود فريقه لفوز ثمين 2-1 على إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وهز سمولينغ الشباك في الدقيقة 75 بعد ركلة حرة رائعة من لورينزو بيليغريني من حوالي 44 مترا وافتتح فيدريكو ديماركو مدافع إنتر التسجيل بعد نصف ساعة من البداية بعدما تلقى تمريرة نيكولو باريلا وسدد كرة قوية أبدلت اتجاهها قبل أن تدخل المرمى.

وأدرك روما التعادل بواسطة باولو ديبالا عقب تسع دقائق ليصل إلى هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، مستفيدا من عرضية متقنة من زميله ليوناردو سبينازولا.

وكان إيدن جيكو مهاجم إنتر قد اعتقد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب التسلل.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات ويستضيف ليتشي في التاسع من أكتوبر بينما يلعب إنتر سابع الترتيب برصيد 12 نقطة في ضيافة ساسولو يوم السبت المقبل.

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