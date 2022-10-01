غالاغر يمنح تشيلسي فوزاً صعباً أمام بالاس

أحرز كونور غالاغر هدفا في اللحظات الأخيرة ليهدي تشيلسي الفوز 2-1 على كريستال بالاس، الذي لعب بين صفوفه على سبيل الإعارة الموسم الماضي ويحقق الفريق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة المدرب غراهام بوتر يوم السبت.
وتلقى غالاغر، الذي حظي باستقبال حافل من المشجعين خلال فترة الإحماء، تمريرة من زميله البديل كريستيان بوليسيك ومهد الكرة لنفسه ثم أطلق تسديدة قوية في شباك الحارس فيسنتي غوايتا.
وقبل ذلك كان بيير-إمريك أوباميانغ استغل تمريرة بالرأس من تياغو سيلفا وسجل هدفه الأول مع تشيلسي في الدقيقة 38 ليدرك التعادل بعدما منح أودسون إدوارد التقدم لبالاس بهدف في الدقيقة السابعة.
واعترض بالاس أن الحكم اكتفى بمنح سيلفا بطاقة صفراء بسبب منع جوردان أيو من التقدم نحو المرمى بعد لمسة يد قبل دقائق من صناعة المدافع البرازيلي هدف التعادل لزميله أوباميانغ وبقي فريق المدرب بوتر متأخرا بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.
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