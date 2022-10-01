كونتي: على الحكام الإنجليز الاقتداء بالنظام الإيطالي

أشار أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إلى أن الحكام ومسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" يخذلون الدوري الممتاز وقال إن إنجلترا يمكنها أن تتبع النظام الإيطالي لتطوير المعايير وذلك عقب خسارة فريقه أمام أرسنال 1 - 3.

وجاءت تصريحات كونتي بعدما شاهد لاعبه إيميرسون رويال يحصل على البطاقة الحمراء، من قبل الحكم أنتوني تايلور في الشوط الثاني، عقب عرقلته لغابرييل مارتينيلي.

مادة اعلانية

وقال كونتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" :"في إنجلترا يجب أن أكون صريحا، الأمر صعب للغاية لأنه لا يتم تطبيق نفس العقوبة".

وأوضح :"في بعض الأحيان ترى موقف يستحق إشهار البطاقة الحمراء ولكن بدلا من ذلك يتم إشهار البطاقة الصفراء أو لا يتم إشهار أي شيء، وفي بعض الأحيان ترى أن هناك موقفا يستحق البطاقة الصفراء ولكن يتم إشهار البطاقة الحمراء".

وأكد :" يجب أن يعملوا كثيرا على هذا. في إيطاليا، يجتمعون يوم الخميس ويبقون سويا لمدة ثلاثة أيام للعمل سويا، ينظرون إلى مباريات مسجلة ويحاولون ويتطورن".

وأردف :"لا أعلم إذا كانوا يقومون بهذا في إنجلترا، ولكنها ستكون فكرة جيدة لأن المستوى مرتفع للغاية ونحن بحاجة لأن يكون مستوى الحكام ومسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد على نفس المستوى".

وأكمل :" مستوى الدوري الممتاز مرتفع للغاية، ولهذا السبب كل جزء منه يجب أن يكون في القمة بصراحة، بكل التأكيد اللاعب محبط لأنه يعلم ما الذي حدث، يعلم الصعوبة التي واجهناها بعد حصوله على البطاقة الحمراء".

وأضاف :"إيميرسون لاعب شاب، يبلغ 23 عاما فقط، أعتقد أنه يجب أن يحاول وأن يستغل هذا الوضع للأفضل وفي الموقف المقبل سيتفادى القيام بهذه العرقلة بصراحة، اللاعب تفاجأ للغاية، ليس هو فقط، ولكن كل اللاعبين".