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"هاتريك" تروسارد يفرض التعادل على ليفربول في مباراة مثيرة

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اللاعب البلجيكي

"هاتريك" تروسارد يفرض التعادل على ليفربول في مباراة مثيرة

ليفربول - رويترز

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أهدر ليفربول المزيد من النقاط وتعادل 3-3 مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون ليبتعد بشكل أكبر عن الصراع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم سبت.

وسجل لياندرو تروسارد أهداف برايتون الثلاثة، حيث منح فريقه التقدم 2-صفر بعد مرور 18 دقيقة ورغم أن روبرتو فيرمينو سجل هدفين بعد الاستراحة، ثم أضاف آدم ويبستر هدفا بطريق الخطأ في مرماه، أدرك تروسارد التعادل قرب النهاية في أول مباراة لمدربه الجديد روبرتو دي زيربي.

وأصبح رصيد ليفربول عشر نقاط من سبع مباريات وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر فيما واصل برايتون تقدمه وأصبح رابعا بفارق 6 نقاط عن المركز الأول.

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