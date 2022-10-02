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برشلونة يهزم ريال مايوركا بهدف ليفاندوفسكي

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برشلونة يهزم ريال مايوركا بهدف ليفاندوفسكي

مايوركا - رويترز

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هز المتألق روبرت ليفاندوفسكي الشباك مجددا ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على مضيفه مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز المهاجم البولندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 عندما انطلق إلى داخل منطقة الجزاء ليتجاوز أحد المدافعين قبل أن يسدد الكرة إلى داخل الشباك على يسار حارس المرمى.

وأصبح ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة يوليو الماضي قادما من بايرن ميونخ، أول لاعب يهز الشباك في ست مباريات متتالية بالدوري الإسباني منذ رود فان نيستلروي مع ريال مدريد في موسم 2006-2007.

وهذا هو الهدف التاسع الذي يحرزه ليفاندوفسكي هذا الموسم والثامن في الدوري. ولم يسجل أي لاعب ثمانية أهداف في أول سبع مباريات بالدوري الإسباني منذ كريستيان فييري مع أتلتيكو مدريد في 1997.

وبهذا الفوز تقدم برشلونة إلى صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على ريال مدريد حامل اللقب والذي يستضيف أوساسونا يوم الأحد ويحتل مايوركا المركز العاشر بثماني نقاط من سبع مباريات.

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