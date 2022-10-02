بسداسية هالاند وفودين.. سيتي يكتسح يونايتد في الديربي

واصل إرلينغ هالاند التسجيل بغزارة وأحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين في فوز مانشستر سيتي الساحق 6-3 على جاره مانشستر يونايتد في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ونجح فيل فودن أيضا في تسجيل ثلاثة أهداف لسيتي، بينما هز أنتوني الشباك ليونايتد وأضاف زميله البديل أنتوني مارسيال هدفين أحدهما من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

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وأصبح رصيد سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.