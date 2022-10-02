وولفرهامبتون يتخلى عن مدربه لاج

قرر وولفرهامبتون يوم الأحد التخلي عن خدمات مدربه البرتغالي برونو لاج، وذلك بعدما بات في المراكز الأخيرة من ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم إثر خسارته يوم السبت أمام وست هام صفر-2.

ولم يفز ولفرهامبتون سوى بمباراة واحدة من أصل ثماني خاضها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله قابعاً في المركز الثامن عشر.

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وقال رئيس النادي جيف شي إن "برونو مدرب ممتاز، مدرب مجتهد ومتفاني ورجل ودود وحكيم وصادق. كان من دواعي سروري العمل معه ومع طاقمه خلال فترة وجودهما في ولفرهامبتون، وبالتالي كان أمراً حزيناً جداً أن نتخذ هذا القرار الصعب".

ويعاني الفريق هجومياً إذ يملك أسوأ سجل تهديفي في الدوري بثلاثة أهداف فقط، ما دفع بجمهور النادي السبت ضد وست هام الى الغناء له بسخرية "أنت لا تدري ما تفعله".

وخسر وولفرهامبتون تسعة من مبارياته الـ15 الأخيرة بقيادة المدرب البرتغالي البالغ 46 عاماً والذي قاد الفريق الى المركز العاشر في "بريميرليغ" الموسم الماضي بعدما حل بدلاً من مواطنه نونو إسبيريتو سانتو في يونيو 2021.

وسيتولى المدربان المساعدان ستيف ديفيس وجيمس كولينز تحضير الفريق لمباراته المقبلة ضد مضيفه تشلسي السبت، بانتظار ايجاد المدرب البديل المرجح أن يكون البرتغالي الآخر بدرو مارتنز وفق وسائل الإعلام البريطانية.