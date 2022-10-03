أسطورة الدوري الإنجليزي: ما يفعله صلاح "غير مقبول"

شن آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز هجوماً حاداً على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيراً إلى أن ما يفعله الأخير "غير مقبول" وأنه لا يقدم شيئاً للفريق.
وكان ليفربول يمني نفسه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق الفوز عقب انتهاء فترة التوقف الدولية، لكنه تعادل مع ضيفه برايتون 3-3 في مباراة تألق فيها المهاجم لياندرو تروسارد الذي أحرز "هاتريك" بينما واصل صلاح مستوياته الباهتة التي بدأت خلال الموسم الحالي.
وقال آلان شيرر كبير هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ في تصريحاته لبرنامج "ماتش أوف ذا داي": صلاح لا يضغط على الخصم، عليه الاهتمام بلياقته البدنية بدلاً من الضغط على الخصم بتلك الطريقة، إنه لا يقدم شيئاً للفريق.
وواصل: يتكرر الأمر مرة تلو الأخرى من صلاح، هذا أمر غير مقبول من لاعب يرتدي قميص ليفربول، عليه أن يكون أفضل في ذلك.
وركز شيرر الضوء على لقطتين كان فيها صلاح بطئياً في الضغط على ويبستر الذي تمكن من التغلب على صلاح بسهولة.
ولم يهز صلاح (30 عاماً) الشباك سوى مرتين في سبع مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي، مقابل هدف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا
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