أنشيلوتي يرفض لوم بنزيمة بعد إهدار ركلة الجزاء

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم استهداف كريم بنزيمة بالانتقادات إثر إهدار فرصة التسجيل من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بتعادل الفريق مع ضيفه أوساسونا 1 - 1 مساء الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وأهدر ريال مدريد نقطتين للمرة الأولى في الموسم، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الست الماضية بالدوري.

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ورغم عودة بنزيمة بعد غياب دام ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، لم يظهر ريال مدريد بمستواه المعهود في مباراة الأحد.

وتقدم ريال بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42 لكن أوساسونا تعادل عن طريق إنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 50

ورفض أنشيلوتي إلقاء اللوم على بنزيمة في نتيجة التعادل، وأكد أن أداء ريال لم يكن سيئا، وقال في تصريحات لمنصة "دازن" :كريم عادة ما يسجل، المباراة لم تكن رائعة، ولكن بعد الهدف الذي تلقيناه، لعب الفريق بالشكل المطلوب.

وذكر: كريم ليس لديه مشكلة في بدء اللعب طوال 90 دقيقة. ومن المفترض أن يستعيد أفضل مستوياته عبر اللعب. وهذا يعد حادثا كرويا، يمكن أن يحدث أحيانا. كنا متماسكين في الدفاع، وحققنا توازنا جيدا، ومنعنا الهجمات المرتدة بشكل كبير.



وأتيحت الفرصة أمام كريم بنزيمة لحسم المباراة لصالح ريال مدريد وتحقيق الفوز السابع على التوالي، عندما حصل الفريق على ضربة جزاء مع طرد ديفيد غارسيا من صفوف أوساسونا، وتقدم بنزيمة لتنفيذ ضربة الجزاء في الدقيقة 78 لكنه سدد كرة اصطدمت بالعارضة.





وأهدر بنزيمة بذلك ثلاث ضربات جزاء خلال هذا العام في مواجهة أوساسونا الذي حيث كان قد أهدر التسجيل من ضربتي جزاء في مباراة الفريقين في 20 أبريل الماضي ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الموسم الماضي للدوري.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي تغلب على ريال مايوركا 1 - صفر السبت ضمن المرحلة نفسها.