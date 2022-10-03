الأرجنتيني هيغوايين يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

يخطو المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين آخر خطواته الاحترافية في ملاعب كرة القدم، وذلك بعدما أعلن يوم الاثنين أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم الحالي مع نادي إنتر ميامي الأميركي.

وقال ابن الـ34 عاماً بتأثر كبير خلال مؤتمر صحافي "لقد حان اليوم لأقول وداعاً لكرة القدم التي منحتني الكثير. كان امتيازاً لي أن أزاول هذه المهنة في حلوِها ومرّها".

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وفي ظل تواجد إنتر ميامي في المركز السابع من منافسات المنطقة الشرقية للدوري الأميركي "أم إل أس"، تبقى أمام هيغوايين مباراتان فقط في الموسم المنتظم على أمل أن تقوداه وفريقه الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وانضم هيغوايين الى إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في صيف 2020، قادماً من يوفنتوس الإيطالي الذي دافع عن ألوانه طيلة تسعة مواسم.

وانتقل هيغوايين الى يوفنتوس عام 2016 مقابل 90 مليون يورو من نابولي، لكن بعد موسمين متواضعين مع الفريق، انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم 2018-2019 ومن ثم إلى تشيلسي الانجليزي، قبل أن يعود الى تورينو في صيف 2019.

وغادر هيغوايين الذي خاض ثلاثة نهائيات في كأس العالم وسجل 31 هدفا في 75 مباراة دولية، عملاق تورينو بعدما ساهم في فوزه بلقب الـ "سيري أ" ثلاث مرات.

وحل هيغوايين في أوروبا عام 2006 حين انضم لريال مدريد الإسباني قادماً في ريفر بلايت، في طريقه لاحراز لقب دوري "لا ليغا" ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر مرتين قبل الرحيل عام 2013 الى نابولي الذي حطم بألوانه الرقم القياسي لعدد أهداف الدوري في موسم واحد (36 في 35 مباراة موسم 2015-2016) قبل أن يعادله لاحقاً هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي (موسم 2019-2020).

وخلال أعوامه الثلاثة في الدوري الأميركي، سجل هيغوايين 27 هدفاً في 67 مباراة من دون أن يحرز أي لقب.