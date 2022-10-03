شكوك حول مشاركة لاوتارو مارتينيز أمام برشلونة

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر ضد ضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن مدربه سيموني إنزاغي الاثنين.

ويعاني بطل إيطاليا 2021 أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إنزاغي.

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وعانى لاوتارو صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (2-1) السبت في "سيري أ" لكن مدربه أكد أن الفحوص لم تكشف عن شيء.

وقال سيموني خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة: كان مرهقًا في نهاية المباراة. أجرى فحصًا صباح يوم الاثنين لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفه، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية.

وفي حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا الى جانب البوسني إدين دزيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا (فوز 3-1) في 25 سبتمبر الفائت التي سمحت لكرواتيا بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري الامم الاوروبية.

وبعد خسارتهما ضد بايرن ميونخ الالماني في الجولتين الأوليين، يدرك كل من النادي الكاتالوني والنيراتزوري ألا خيار سوى تحقيق الفوز في مسعاهما لخطف إحدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ثمن النهائي، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء في سان سيرو قبل أن يتجدد اللقاء بينهما على ملعب كامب نو الاربعاء المقبل.