كييزا يعود إلى تدريبات يوفنتوس بعد 9 أشهر من الغياب

عاد المهاجم الإيطالي الدولي فيدريكو كييزا إلى تدريبات فريقه يوفنتوس يوم الاثنين بعد تسعة أشهر من الغياب عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وخضع كييزا للجراحة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الفوز على روما في يناير الماضي ليغيب عن يوفنتوس حتى نهاية الموسم الماضي من الدوري الإيطالي.

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ونجح كييزا الذي ساهم في فوز منتخب إيطاليا بلقب "يورو 2020" في تسجيل أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي قبل أن تنال منه الإصابة.

وذكر بيان عبر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن كييزا بدأ العودة الجزئية والتدريجية للفريق يوم الاثنين .

ويلتقي يوفنتوس مع ضيفه ماكابي حيفا الإسرائيلي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، في مباراة حاسمة بعد خسارته في أول مباراتين بدور المجموعات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

ولم يسبق وأن خسر يوفنتوس أول ثلاث مباريات له في دوري أبطال أوروبا، ويرجع آخر خروج للفريق من دور المجموعات للبطولة القارية إلى موسم 2013 -2014 حينما فشل في تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات له.