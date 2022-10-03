ماني: قرار ترك ليفربول ليس سهلاً

كشف النجم السنغالي الدولي ساديو ماني بأنه لم يتفاجأ بصعوبات البداية التي واجهها في ناديه الجديد بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بعد انتقاله من ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي.

وفي مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قال لاعب خط الهجوم القادم من ليفربول الإنجليزي يوم الاثنين: كل شيء يتغير، وهذا شيء ليس سهلا على الإطلاق. يجب أن أتكيف. كنت أعرف هذا، ولم يكن هذا مفاجأة بالنسبة لي. الأمر يسير بالضبط كما تخيلته.

مادة اعلانية

وأضاف ماني: ليس من السهل التغيير من ناد إلى آخر، والآن أنا في بلد جديد، والمسألة ليست سهلة لأن الكثير من الأمور تغيرت مرة واحدة، الناس، التدريب، كل شيء، لكن الناس في النادي رائعون، أنا محظوظ للغاية.

وسجل ماني خلال اللقاء أمام باير ليفركوزن يوم السبت أول أهدافه في الدوري الألماني منذ أن سجل هدفين في لقاء بايرن أمام بوخوم نهاية أغسطس الماضي وقاد الفريق البافاري آنذاك لاكتساح بوخوم بسبعة أهداف نظيفة.