مدرب إنتر: علينا الاستعداد للمعاناة أمام برشلونة

أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إن فريقه يجب أن يكون مستعدا للمعاناة أمام برشلونة في مباراة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء حيث يتطلع الفريق الإيطالي لإنهاء سلسلة من النتائج السيئة بدون العديد من لاعبيه المصابين.

وخسر إنتر أربع من آخر ست مباريات في كافة المسابقات، ويحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي والثالث في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر ويتساوى مع برشلونة الذي سيزور سان سيرو غدا.

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وكشف إنزاغي للصحفيين "نعلم أن مباراة الغد ستكون مليئة بالمعاناة.. برشلونة فريق قوي للغاية ومتكامل في كافة المراكز. جنبا إلى جنب مع بايرن و(مانشستر) سيتي يقدمون أفضل أداء في كرة القدم الأوروبية. بالنسبة لنا يجب أن تكون هذه فرصة، ندرك أهمية المباراة. ترتيب المجموعة مفتوح ... نحن إنتر وسنخوض المباراة بكل قوة. نعرف صعوبة المباراة، أمام بايرن، على الرغم من المباراة الجيدة، خسرنا (2-صفر)، لم نكن في المباراة في اللحظات الحاسمة وكان علينا الدفاع بشكل أفضل والاستفادة من الفرص بشكل أفضل. علينا أن نكون جيدين في الحد من خطورتهم ثم ضربهم في الوقت المناسب" وسيغيب العديد من اللاعبين عن إنتر لأسباب مختلفة.

ولم يشارك لاوتارو مارتينيز في حصة تدريبية كاملة بسبب الإرهاق بينما يغيب شريكه في الهجوم روميلو لوكاكو ولاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش.

وأضاف إنزاغي "سنخوض 11 مباراة بمعدل واحدة كل ثلاثة أيام. أتمنى أن أتمكن من امتلاك التشكيلة الكاملة. لدينا بعض المشاكل. روبرتو غاليارديني ومارتينيز سيخضعان للتقييم. بروزوفيتش ولوكاكو لن يكونا موجودين لبعض الوقت لكن لدينا لاعبين آخرين نعتمد عليهم".