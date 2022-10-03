ناغلسمان: سنجري تغييرات أمام بلزن استعداداً لدورتموند

كشف يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يوم الاثنين إنه سيخوض مباراة فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتشكيلة مختلفة تماما، حيث يضع عينيه على مواجهة بوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.

ويغيب عن تشكيلة بايرن بالفعل لاعبيه الأساسيين يوشوا كيميش وتوماس مولر بعد إصابتهما بفيروس كوفيد-19 بينما غاب لوكاس هرنانديز وبونا سار للإصابة.

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ويتصدر فريق ناغلسمان المجموعة الثالثة بعد بداية مثالية لمشواره في دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب البالغ من العمر 35 عاما يركز على الدوري الألماني حيث يحتل حامل اللقب المركز الثالث برصيد 15 نقطة متساويا مع دورتموند صاحب المركز الرابع.

وأوضح ناغلسمان للصحفيين قبل مباراة الذهاب على أرضه ضد بلزن متذيل الترتيب يوم الثلاثاء "من المهم للغاية الفوز في مباراة بدوري الأبطال والحفاظ على الزخم قبل مواجهة دورتموند ... أتوقع أن يدافع منافسينا باستماتة. في الدوري الألماني نتعرض لضغوط أكبر من تلك التي نتعرض لها في دوري الأبطال. ما زلنا في وضع يتعين علينا فيه الحصول على نقاط. يتعين علينا اعتماد التناوب في التشكيلة قليلا، لكننا لن نجري تغييرات كثيرة. لدينا خيارات، يمكننا إجراء تغييرات مبكرة أو تعديل التشكيلة الأساسية. سنرى غدا ما سأقرره".

وأكد ناغلسمان إن سيرج غنابري، الذي لا يلعب بانتظام هذا الموسم، يمكن أن يشارك بينما كان اللاعب الهولندي الدولي رايان غرافنبيرخ، البالغ من العمر 20 عاما، خيارا أيضا "الشيء المهم بالنسبة لي مع رايان، كما هو الحال مع ماتيس تيل (17 عاما)، هو إدراك أعمارهما وما يمكن أن يُطلب منهما. يعرف رايان المجالات التي يحتاج إلى تحسينها لتلائم بشكل أكثر ثباتا في التشكيلة. من المحتمل أنه سيبدأ غدا، وقد ترك انطباعا جيدا في الأيام القليلة الماضية. يتمتع رايان بثقتي مثل أي شخص آخر".

وقال ناغلسمان إن الجناح كينغسلي كومان، الذي عاد من إصابة عضلية، ليس جاهزا للمباراة ضد بلزن، لكنه قد يكون في التشكيلة أمام دورتموند.

وأضاف أن كيميتش ومولر، وكلاهما لا يعاني من أعراض فيروس كورونا،يمكن أن يلعب أمام دورتموند إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يوم الجمعة المقبل.