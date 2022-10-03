يوفنتوس ينتفض بثلاثية نظيفة على بولونيا

وضع يوفنتوس حدا لنتائجه المهتزة التي استمرت في لقاءاته الأخيرة بمختلف البطولات، عقب فوزه الكبير والمستحق 3 - صفر على ضيفه بولونيا يوم الأحد في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي عجز عن تحقيق الفوز في لقاءاته الثلاثة الأخيرة في المسابقة، إلى 13 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد بولونيا، الذي نال خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

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وافتتح الصربي فيليب كوستيتش التسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف مواطنه دوشان فلاهوفيتش والبولندي أركاديوش ميليك الهدفين الثاني والثالث لفريق (السيدة العجوز) في الدقيقتين 59 و62 على الترتيب.

وكان يوفنتوس صدم جماهيره بسلسلة من النتائج السيئة في مبارياته الخمس الأخيرة بكل البطولات، حيث تعادل مع فيورنتينا وساليرنيتانا وخسر من مونزا بالدوري الإيطالي، فيما خسر من باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.