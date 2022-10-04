أنشيلوتي: ريال مدريد ليس محظوظاً

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اعتبار أن الفريق كان محظوظا في المواسم الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يجب إتقان كل شيء من أجل الانتصار في أوروبا.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في الموسم الماضي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وحقق الفريق انطلاقة مثالية في مشوار الدفاع عن اللقب هذا الموسم حيث فاز بأول مباراتين له في دور المجموعات أمام لايبزيغ الألماني وسيلتك الأسكتلندي.

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وتجاوز ريال مدريد الكثير من الصعوبات خلال مشواره بالبطولة الأوروبية في الموسم الماضي، حيث تلقى هزيمة في كل من مواجهاته الثلاث الأولى في أدوار خروج المغلوب، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.



ولكن خلال حديثه قبل المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني الأربعاء، قال أنشيلوتي، المدرب الوحيد المتوج بأربعة ألقاب أوروبية، إن الحظ لا يمكن أن يقود فريقا إلى هذا الحد.



وزاد أنشيلوتي: دائما ما أرغب في الفوز بدوري الأبطال. الدوري مهم للغاية، لكن دوري الأبطال هو المسابقة الأكثر أهمية.



وأضاف: ليس حظا سعيدا أو حظا سيئا. أحيانا يتسبب الحديث عن الحظ في إخفاء مشكلات تعاني منها أو إخفاء روح المنافسة.



وتابع: إذا قلت إن الحظ عاندنا أمام أوساسونا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 بالدوري الإسباني، هذا يعني أنني أخفي مشكلات نعاني منها في التحرك بالكرة، وكذلك الأداء الجيد للمنافس.



وأضاف أنشيلوتي: الحديث عن التفاصيل الصغيرة أمر مهم، ففي دوري الأبطال، يمكن أن تسجل ثلاثة أهداف خلال دقائق قليلة، ومثلما حدث هذا لي، قد يحدث لك أيضا في مواجهة بالدور قبل النهائي.



وأوضح أنشيلوتي: التفاصيل الصغيرة يجرى التحكم بها بعقلية قوية للغاية. وريال مدريد كان الفريق الأكثر اهتماما بهذه التفاصيل.



وأضاف: أعتقد أن تاريخ هذا النادي لعب دورا في الطريقة التي نؤدي بها. الحظ ليس هو السبب في أن يحقق الفريق مثل هذا النجاح الاستثنائي في هذه البطولة.