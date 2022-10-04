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أوكرانيا تطلب تنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال

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أوكرانيا
منتخب أوكرانيا لكرة القدم قبل مباراة سابقة

أوكرانيا تطلب تنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال

كييف - رويترز

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كشفت صحيفة "التايمز" الإنجليزية يوم الاثنين، أن أوكرانيا ستنضم إلى إسبانيا والبرتغال في طلب التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا ستستضيف مجموعة واحدة وهي الخطة التي أقرها فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بالإضافة إلى الحكومتين الإسبانية والبرتغالية.

وأوضحت التايمز أن الشراكة سيتم الإعلان عنها بواسطة رئيسي الاتحادين الإسباني والبرتغالي في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء.

وتنطلق كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر في قطر، بينما تستضيف أميركا وكندا والمكسيك النسخة المقبلة في 2026.

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