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إيطاليا تطلب تسليم نجم البرازيل لحبسه 9 أعوام

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روبينيو
روبينيو لعب في ميلان الإيطالي إبان وقوع حادثة الاغتصاب

إيطاليا تطلب تسليم نجم البرازيل لحبسه 9 أعوام

روما - د ب أ

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طلبت وزارة العدل الإيطالية من البرازيل تسليم نجم كرة القدم السابق روبينيو بعد الحكم بحبسه 9 أعوام، إثر اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي عام 2013.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"عن متحدثة باسم الوزارة قولها إنه تم تقديم الطلب في فبراير الماضي من خلال مكتب المدعي العام والآن تم إرساله رسميا إلى السلطات البرازيلية.

وحكم على جناح ميلان السابق بالحبس لمدة تسعة أعوام في إيطاليا بتهمة اغتصاب سيدة في ملهى ليلي مع خمس رجال آخرين عام 2013، بينما أنكر روبينيو الفائز بكوبا أميركا مع البرازيل عام 2007 الاتهامات.

ولن يضطر روبينيو (38 عاماً) على الأرجح لقضاء مدة العقوبة في إيطاليا، لأن البرازيل لا تسمح بتسليم مواطنيها لدول أخرى وفقا للدستور، لكن يمكن إلقاء القبض عليه إذا سافر خارج البلاد حيث ستصبح مذكرة التوقيف الدولية بحقه سارية المفعول.

وأراد روبينيو اللعب في أكتوبر 2020 مع فريق سانتوس البرازيلي، ولكن تم إنهاء التعاقد معه سريعا بسبب ضغوط الرعاة والجماهير عقب الحكم عليه وبعد ذلك اعتزل اللعبة.

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