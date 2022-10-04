بايرن يضرب بلزن بـ5 أهداف ويبتعد في الصدارة

سجل بايرن ميونخ ثلاث أهداف في أول 21 دقيقة ليحافظ على سجله المثالي في دوري أبطال أوروبا بفوزه 5-0 على فيكتوريا بلزن التشيكي يوم الثلاثاء.

وسدد الجناح الألماني ساني الهدف الأول في الشباك في الدقيقة السابعة ، وأحرز سيرج غنابري على الهدف الثاني في الدقيقة 13 في الزاوية اليمنى السفلية ، وساديو ماني الثالث في الدقيقة 21 بتسديدة منخفضة بعد تجاوز عدة مدافعين.

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وواصل بايرن الهجوم وحصل ساني المتألق على هدفه الثاني في الدقيقة 50 ، وبعد تسع دقائق سجل البديل إريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الخامس.

ويملك بايرن بطل أوروبا خمس مرات تسع نقاط من ثلاث مباريات ويحتل الصدارة ولن تؤثر عليه نتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة التي تقام في وقت لاحق، إذ يملك كل فريق 3 نقاط من انتصار على فكتوريا بلزن الذي يتذيل الترتيب برصيد أبيض من النقاط.