بعد "الاحترام".. تن هاغ يوافق على رحيل رونالدو

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو قد يرحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن إريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد سيكون عليه الآن الموافقة على التغيير في حال تلقي عرض مناسب لضم رونالدو (37 عاماً) في سوق الانتقالات الشتوية.

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ويعد هذا تغييرا لما كان عليه الحال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تمسك النادي والمدرب تمسكا ببقاء اللاعب الذي ينتهي عقده مع "الشياطين الحمر" شهر يونيو المقبل.



لم يقدم رونالدو الدور المأمول منه ضمن صفوف مانشستر، وظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في المباراة التي خسرها الفريق أمام جاره مانشستر سيتي 3 - 6 يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي تن هاغ حينها إنه لم يدخل رونالدو إلى ملعب المباراة احتراماً لتاريخه، إذ كان الفريق الأحمر يتأخر بأربعة أهداف دون رد مع نهاية الشوط الأول.

وشارك رونالدو أساسيا فقط في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد أمام برنتفورد صفر - 4 في 13 أغسطس، وبعدها لعب إجمالي 80 دقيقة في مباريات الفريق بالدوري ولم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي حتى الآن في الموسم الحالي.