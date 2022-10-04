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بعد مأساة جاوة.. إيقاف مسؤولين في نادي أريما مدى الحياة

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إندونيسيا
125 مشجعاً على الأقل لقوا حتفهم بسبب التدافع

بعد مأساة جاوة.. إيقاف مسؤولين في نادي أريما مدى الحياة

جاكرتا - رويترز

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أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه قرر إيقاف اثنين من مسؤولي نادي أريما مدى الحياة بعد واقعة تدافع في ملعب لكرة القدم أسفرت عن مقتل 125 شخصا على الأقل.

وقال إروين توبينغ رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإندونيسي في مؤتمر صحفي إن أريما عوقب بغرامة 250 مليون روبية (16398 دولارا).


وسبق أن أقيل رئيس شرطة مالانغ فيرلي هدايات يوم الاثنين كذلك تم فصل تسعة شرطيين من الخدمة بناء على توجيهات الشرطة الوطنية الإندونيسية على إثر المأساة.

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