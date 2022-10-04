بعد مأساة جاوة.. إيقاف مسؤولين في نادي أريما مدى الحياة

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه قرر إيقاف اثنين من مسؤولي نادي أريما مدى الحياة بعد واقعة تدافع في ملعب لكرة القدم أسفرت عن مقتل 125 شخصا على الأقل.
وقال إروين توبينغ رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإندونيسي في مؤتمر صحفي إن أريما عوقب بغرامة 250 مليون روبية (16398 دولارا).
وسبق أن أقيل رئيس شرطة مالانغ فيرلي هدايات يوم الاثنين كذلك تم فصل تسعة شرطيين من الخدمة بناء على توجيهات الشرطة الوطنية الإندونيسية على إثر المأساة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
إندونيسيا تشكل فريقاً مستقلاً للتحقيق في كارثة جاوةقالت السلطات الإندونيسية يوم الاثنين إنها ستشكل فريقا مستقلا لتقصي الحقائق في واقعة التدافع في ملعب لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل 125 منهم 32 طفلا، ... رياضة عالمية
-
"لم يفكروا في الأطفال".. ناجون يروون مشاهد الرعب في إندونيسيامثل آلاف من المشجعين المذعورين الآخرين، سارع سام غيلانغ محاولا الهروب من ملعب مالانغ لكرة القدم يوم السبت عندما أطلقت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل ... رياضة
-
كارثة إندونيسيا.. الأمن: الجماهير هاجمت الضباطأمر جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في وفاة 125 مشجعا على الأقل خلال تدافع ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية