روجرز: ماديسون يجيب أن ينضم إلى منتخب إنجلترا

يرى بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي أن لاعبه جيمس ماديسون يجب ضمه إلى تشكيلة إنجلترا المشاركة في كأس العالم، بعدما قدم أداء رائعا وأحرز هدفين ليقود الفريق للفوز 4-صفر على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وتجاهل غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا لاعب خط الوسط المهاجم منذ ظهوره الأول كبديل أمام الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في 2019.



وأبلغ روجرز شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: إنه أمر مخيب بالنسبة للمنتخب واللاعب نفسه عدم وجوده في تشكيلة إنجلترا، ترى موهبته وأدائه في آخر 18 شهرا، أعتقد أن هاري كين فقط من اللاعبين الإنجليز الذين ساهموا في عدد أكبر من الأهداف.



وأضاف روجرز: ماديسون لاعب رائع للغاية وأتمنى أن يحافظ على المستوى الذي يقدمه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يتمكن بطريقة ما من الانضمام إلى منتخب إنجلترا.



وواصل: في وجوده وإذا كنت تواجه مشكلة في أي مباراة، فأنت تعلم أنه يمكنه مراوغة اللاعبين، وتمرير الكرة، شاهدت الركلة الحرة التي سددها الليلة. لديه العديد من الصفات التي تستحق على الأقل أن تكون في الفريق.



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