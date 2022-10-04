غوارديولا: فودن "استثنائي".. أتمنى استمراره مع سيتي

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بلاعبه فيل فودن ووصفه بأنه "استثنائي" متمنيا أن يستمر اللاعب الدولي الإنجليزي مع الفريق لسنوات، بعدما ذكرت تقارير أنه اقترب من التوقيع على عقد جديد.



وظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كأحد أهم لاعبي خط الوسط خلال الموسمين الماضيين، وسجل ثلاثية في انتصار سيتي 6-3 على جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد.



وقال غوارديولا يوم الثلاثاء عن الشاب الذي ينتهي عقده في 2024: لاعب استثنائي، ونضج كثيرا. أثق به وفي حالته البدنية، ذكي جدا في كل شيء.



وتابع غوارديولا موضحا أن فودن يستطيع اللعب في خمسة مراكز: حين وصلت لتدريب سيتي كان مذهلا، وفي الموسم الثاني بدأ خوض مباريات مهمة وكان لا يشعر بالضغط كما هو حال برناردو سيلفا. إنه يتحسن بشكل أفضل.



ويستطيع سيتي الاقتراب من التأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا إذا فاز على كوبنهاغن الدنماركي يوم الأربعاء، بعد انتصاره في أول مباراتين في المجموعة السابعة.

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