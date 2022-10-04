قضية التشهير بين زوجتي روني وفاردي تنتهي بحكم قضائي

ألزم القضاء البريطاني ريبيكا فاردي زوجة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بدفع 1.5 مليون جنيه إسترليني لكولين روني زوجة واين روني، القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، بعد فوز الأخيرة بقضية تشهير.



وكانت ريبيكا قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجة روني تتهمها فيها بالتشهير بعدما اتهمتها كولين علانية بتسريب أخبار تخصها لصحيفة "الصن".



وفي يوليو الماضي، حكمت القاضية كارين ستين بأن كولين (36 عاما) أثبتت صحة مزاعمها وأن ريبيكا فاردي (40 عاما) كانت على علم بأن وكيل أعمالها سرب تفاصيل خاصة عن حياة زوجة روني إلى صحيفة "الصن" وتغاضت عن ذلك.



وألزم القضاء زوجة فاردي، التي قالت إن القاضية أساءت فهمها، بدفع 90 في المئة من مصاريف التقاضي الخاصة بزوجة روني والتي تبلغ قيمتها 1.67 مليون جنيه إسترليني، على أن تسدد 800 ألف بحلول منتصف نوفمبر المقبل.

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