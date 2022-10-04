ليفربول يخطط لإبعاد صلاح.. واللاعب المصري "يعلم"

يخطط الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لإبعاد النجم المصري محمد صلاح عن القائمة الأساسية بعد مستوياته المتواضعة التي يقدمها منذ بداية الموسم، وذلك وفقاً لنويل ويلان مهاجم ليدز وكوفنتري سيتي السابق.

وحتى الآن لم يظهر هداف الدوري الإنجليزي الموسم السابق بالمستوى الذي عرف به طوال مسيرته مع ليفربول، إذ غابت أهدافه وتمريراته الحاسمة.

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وقال ويلان لموقع "فوتبول إنسايدر" يوم الثلاثاء: صبر يورغن كلوب على صلاح كثيراً ووقف إلى جانبه ليدعمه طوال الأسابيع الماضية، لكن أعتقد أن صبر المدرب الألماني نفد وقناعته ستتغير قريباً، سيطيح بصلاح من التشكيلة الأساسية ولا أقصد بنظام المداورة، بل سيبعده تماماً عن القائمة ويبقيه إلى جانبه في مقاعد البدلاء، وأنا مؤمن بأن صلاح يعلم بنوايا مدربه تلك.



وواصل: روبرتو فيرمينو يسجل الأهداف ويلعب بشكل جيد، ولويس دياز هو قائد هجوم ليفربول في الفترة الحالية، وسيبذل داروين نونيز وديوغو جوتا كل ما لديهما للحصول على خانة المهاجم الأساسية.

ويرى ويلان أن هذا القرار سيكون في مصلحة صلاح، وأتبع: ربما يستفيد صلاح من جلوسه على مقاعد البدلاء لإيقاد شرارة التحدي في داخله وتحفيز نفسه، أحياناً يحتاج الشخص إلى بعض الألم للعودة إلى المسار الصحيح، وهذا ينطبق على صلاح الذي لم يعد نفس اللاعب منذ خسارة منتخب بلاده كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.

وخسر منتخب مصر بقيادة صلاح نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال في فبراير الماضي، وبعد شهر خسرت مصر مجدداً أمام ذات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في يوليو الماضي حتى 2025.