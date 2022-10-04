مدافع ميلان: سأثبت لتشيلسي مدى تطوري

أكد فيكايو توموري مدافع ميلان أنه سيحاول أن يظهر لفريقه السابق تشيلسي مدى تطوره عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء.

وانضم توموري إلى ميلان قادما من النادي اللندني في يونيو من العام الماضي بعد تألقه في فترة إعارة ولعب الموسم الماضي دورا مهما في حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عاما.

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وقال توموري للصحفيين: كل لاعب، عندما يدخل الملعب، تكون هناك نقطة يحاول إثباتها.. من الواضح أنه في ظل أني قادم من تشيلسي ولأني إنجليزي، فربما يكون هناك دافع إضافي.

وأضاف: إنها مجرد فرصة جديدة لمقابلة بعض الوجوه المألوفة وكذلك، على ما أعتقد، لإظهار كيف تطورت. أعرف أن الناس قد شاهدوا مباريات ميلان ولكن بالعودة إلى ستامفورد بريدج، حيث بدأ كل شيء، فإنها فرصة لإظهار نفسي مرة أخرى.

وبعد تألق توموري مع ميلان، نال أكثر من فرصة للانضمام لتشكيلة منتخب إنجلترا، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قضى معظم وقته مع المنتخب الوطني خارج التشكيلة، وخاض مباراة واحدة في 2022.

وقال توموري: لا يزال لدي بعض الأشياء التي يجب أن أفعلها لأجعل نفسي مرشحا للوجود في كأس العالم، لذا أتمنى أن أفعل ذلك، هناك الكثير من المباريات من الآن وحتى ذلك الوقت لمحاولة الانضمام إلى التشكيلة وأتمنى أن أكون في وضع يمكنني من خلاله الحصول على بضع دقائق على أرض الملعب.