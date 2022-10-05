أياكس: "الصيف" سبب الهزيمة القاسية من نابولي

اعتبر أياكس أمستردام بطل هولندا أن سبب هزيمته القياسية في ملعبه 6-1 أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء يعود إلى رحيل عدد من لاعبيه الأساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وقال المدرب ألفريد شرودر والقائد دوسان تاديتش إن أياكس واجه معاناة وصعوبات بعد انتقال لاعبين مثل أنتونيو وليساندر مارتينيز وريان غرافنبرخ وسيباستيان هالر خلال الصيف الأخير.



وقال تاديتش الذي طرد خلال المباراة وسيغيب جراء ذلك عن لقاء العودة في نابولي: لدينا سبعة أو حتى ثمانية لاعبين جدد في الفريق. الأمور تصبح أكثر صعوبة بعض الشيء عندما تفقد عددا كبيرا من اللاعبين بهذا الشكل، وعند ذلك تكون بحاجة للمزيد من المباريات لاستعادة إيقاع الفريق.



وجمع أياكس ثلاث نقاط من أول ثلاث جولات في دور المجموعات بدوري الأبطال ومن ثم أصبح يواجه خطر الخروج من البطولة مبكرا وعدم الظهور في مراحل خروج المغلوب وقال شرودر إن التغييرات في تشكيلة الفريق لها تأثير بالفعل على النتائج والأداء.



وأضاف شرودر: خلال الأسابيع الأخيرة لم نحقق أي تقدم على مستوى أدائنا.. لكن كل ما يمكننا القيام به هو الحديث عن كيفية إمكانية التحسن".



وكانت الهزيمة هي ثالث خسارة لأياكس في أربع مباريات في جميع المنافسات أيضا.



وأضاف المدرب شرودر أيضا: بالتأكيد لم أتوقع ذلك.. هذه لطمة لنا جميعا. هذا مؤكد. نابولي فريق رائع كله ثقة بالنفس. لا يتوفر لنا هذا في الوقت الحالي، اهتزت شباكنا بسهولة كبيرة وهذا لا يليق بأياكس.

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