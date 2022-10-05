إنتر يداوي مشاكله المحلية بالفوز على برشلونة

انتفض إنتر ميلان بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بفضل هدف هاكان شالهان أوغلو.



وهز لاعب الوسط التركي الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيغن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.



ويحل إنتر ضيفا على برشلونة في كامب نو الأسبوع المقبل.



ولم يستطع برشلونة الفوز خارج ملعبه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر أمام بايرن "مرتين" وإنتر ميلان يوم الثلاثاء

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