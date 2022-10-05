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برشلونة في أزمة.. إصابة كريستنسن في الكاحل

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كريستنسن
المدافع الدنماركي لم يستطع إكمال المباراة

برشلونة في أزمة.. إصابة كريستنسن في الكاحل

برشلونة - رويترز

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أعلن برشلونة أن المدافع أندرياس كريستنسن تعرض لإصابة في الكاحل خلال الهزيمة 1-صفر أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء وسيخضع لفحوصات لتحديد مدى الإصابة.

وخرج كريستنسن، الذي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني هذا الموسم قادما من تشيلسي، في الدقيقة 58 وشارك جيرارد بيكيه بدلا منه.

وانضم لاعب الدنمرك إلى قائمة المصابين في برشلونة والتي تضم رونالد أراوخو وجول كوندي وهيكتور بيلرين.

ويستضيف برشلونة منافسه المحلي سلتا فيغو في الدوري يوم الأحد.

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