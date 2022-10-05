بروج يفاجئ أتلتيكو ويحافظ على بدايته المثالية

أحرز المهاجمان كمال سواه وفيران جوتغالا هدفين ليفوز كلوب بروج 2-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء، ويحافظ على بدايته المثالية في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 36 عندما أرسل جوتغالا تمريرة عرضية منخفضة حولها سواه داخل المرمى محرزا هدفه الثاني في ثلاث مباريات، وعزز الإسباني جوتغالا من تفوق بروج في الدقيقة 62 بعد تمريرة من الجناح تاغون بوكانن.



وأهدر أتلتيكو فرصة العودة في المباراة عندما سدد أنطوان غريزمان ركلة جزاء في العارضة في الدقيقة 77، وبعد ذلك هز المهاجم الفرنسي الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.



ويتصدر بروج، الذي لم تهتز شباكه في ثلاث مباريات حتى الآن، المجموعة بتسع نقاط متفوقا بست نقاط على كل من أتلتيكو وباير ليفركوزن وبورتو.



ويحل بروج ضيفا على أتلتيكو الأسبوع المقبل في مدريد.

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