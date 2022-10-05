تشافي بغضب: يجب على الحكام شرح قراراتهم

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أنه يتعين على الحكام تفسير قراراتهم أمام وسائل الإعلام، على غرار المدربين، وذلك بعد اعتراضه على صافرات حكم مواجهته مع مضيفه إنتر الإيطالي (0-1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحرم حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" هدفاً لبرشلونة سجله بيدري بسبب لمسة يد على أنسو فاتي (68)، قبل أن يتدخل مرة ثانية لصالح "نيراتزوري" حارماً النادي الكاتالوني من ركلة جزاء إثر مطالبته بلمسة يد على الهولندي دنزل دمفريس (90+1).

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وقال تشافي بعد المباراة: أعقد ان الحكم يجب أن يشرح قراراته. يجب أن يأتي إلى هنا ويشرح، لكنه ذهب إلى منزله، يجب أن يتحدث. سيكون مهماً ان يشرح قراراته مثلنا نحن. هذا أساسي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته في الدور الأول برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، فيما يتصدر بايرن ميونخ الألماني بتسع نقاط ويحتل إنتر المركز الثاني (6).

وتابع تشافي: أنا غاضب ، كنت أرغب في التحدث معه لفهم قراراته. لا معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم.