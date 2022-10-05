دورتموند يأمل في عودة هالر بعد المونديال

كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه يأمل في أن يتمكن المهاجم سيبستيان هالر من العودة إلى الملاعب في النصف الثاني من الموسم، وذلك بعد غيابه لفترة بسبب ورم في الخصية.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها يوم الأربعاء :التقيت مع سيبستيان يوم الثلاثاء، عندما أبلغني أنه سينتهي قريبا من العلاج الكيميائي. لدينا أمل كبير في أن يتمكن من الانضمام مجددا للفريق في النصف الثاني من الموسم.

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وزاد فاتسكه: لا نريد الضغط عليه ولا يجب أن نفعل ذلك. لقد عانى من مرض خطير. وسيحصل على الوقت الذي يحتاجه.

وكانت الفحوص قد كشفت عن إصابة هالر بورم في الخصية، وذلك عقب انضمامه إلى بوروسيا دورتموند قادما من أياكس الهولندي في يوليو.

وبعد استئصال الورم تبين أنه خبيث وخضع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما للعلاج الكيميائي.