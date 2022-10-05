صلاح يسجل في فوز ليفربول على رينجرز

وضع ليفربول تعثره في الفترة الماضية خلف ظهره ليفوز 2-صفر على ضيفه رينجرز بسهولة يوم الثلاثاء، ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ورفع الفوز، الذي تحقق بفضل ركلة حرة رائعة من ترينت ألكسندر-أرنولد في الشوط الأول وركلة جزاء من محمد صلاح بعد الاستراحة، رصيد ليفربول الفائز باللقب ست مرات إلى ست نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر والذي سحق مضيفه أياكس أمستردام 6-1.
ويتذيل رينجرز، الذي لم يشكل خطورة على مرمى ليفربول وأحبط جماهيره التي سافرت خلف الفريق، الترتيب بدون رصيد.
وفي ظل حاجته إلى دفعة معنوية بعد البداية السيئة في الدوري الإنجليزي، كان رباعي هجوم ليفربول صلاح وديوغو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز أفضل من رينجرز، بينما كان الكولومبي ألفريدو موريلوس مهاجم الفريق الأسكتلندي معزولا في الهجوم.
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