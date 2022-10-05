كيسي يتعرض للإصابة ويضع تشافي في مأزق

أكد نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني الأربعاء إصابة لاعب وسطه الإيفواري فرانك كيسي، بعد إصابة زميله الدنماركي أندرياس كريستنسن لترتفع حصيلة غيابات الفريق الكتالوني إلى سبعة لاعبين قبل مباريات حاسمة.

وأكد برشلونة في بيان أن كيسي الذي دخل بديلاً أمام إنتر في سان سيرو، يعاني من شد عضلي في الفخذ.

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ومع غياب الثنائي الهولندي فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي حالياً أيضاً بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة، يزداد الوضع سوءاً بالنسبة لبرشلونة وسط الملعب والهجوم.

ويزور إنتر ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة في مباراة حاسمة لآمال برشلونة في التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، قبل الكلاسيكو.

وتعرض كريستنسن لإصابة في الكاحل في المباراة التي خسرها برشلونة أمام إنتر الإيطالي صفر-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهناك شكوك حيال مشاركته في بعض المباريات بينها "الكلاسيكو" ضد شريكه في الصدارة غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب قي 16 أكتوبر الحالي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في المرحلة التاسعة من "لا ليغا".

وكان النادي الكتالوني يعاني قبل مواجهة إنتر ميلان من غياب المدافعين الأوروغوياني رونالد أراوخو والفرنسي جول كوندي وهكتور بيليرين بسبب الإصابة.