موقع ليفربول: صلاح ضحية أغلى صفقة في تاريخ النادي

خرج ليفربول الإنجليزي من انتصار هام يوم الثلاثاء على حساب رينجرز الاسكلتندي بدوري أبطال أوروبا وكان الجميع سعيداً ما عدا محمد صلاح الذي خرج من المباراة ضحية للأورغوياني داروين نونيز، أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعدما أهدر الكثير من تمريرات النجم المصري خلال المباراة.

وأهدى صلاح زميله الأورغوياني عدة فرص لتسجيل هدفه الأول على ملعب "آنفيلد" بعدما انتقل إلى ليفربول في الصيف مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، لكن نونيز أهدرها.

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وكتب موقع ليفربول بعد المباراة: خرج صلاح من الملعب وهو يشعر بالإحباط بعدما مرر أكثر من كرة لزميله الأورغوياني، لكن داروين لم يحسن التعامل معها.

وواصل: ظهر صلاح بشكل رائع في خطة يورغن كلوب الجديدة والتي شهدت الدفع بنونيز وجوتا في العمق الهجومي، ما أعطى النجم المصري مساحة للعب دور مشابه لكيفين دي بروين مع مانشستر، مع وجود المساحات والحرية له، لكن تمريراته لنونيز قابلها الأخير بقرارات خاطئة، أبقت النتيجة على 2-0 عبر ركلة ترينت ألكنسندر أرنولد الحرة وجزائية محمد صلاح.



وقال ستيورات بيرس الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لبرنامج "توك سبورت": من الصعب التأقلم في إنجلترا، أتحدث هنا عن نونيز، لكن عليه النظر إلى اليمين ومشاهدة محمد صلاح، إنه مثال في التأقلم مع البلد والثقافة وكذلك كرة القدم، جاء إلى إنجلترا وعاش بهدوء واكتسب الكثير من الثقة في النفس.

وواصل: هنري عندما جاء إلى إنجلترا في أواخر التسعينيات لم يكن جيداً وعانى كثيراً من أجل التأقلم، واليوم هو أفضل لاعب شهده الدوري الإنجليزي.