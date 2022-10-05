نابولي يستعرض في ملعب أياكس ويهزمه بنتيجة ثقيلة

حافظ نابولي الإيطالي على العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز عريض 6 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.
وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقدم لاعب الوسط الغاني محمد كودوس بهدف مبكر لأياكس بعد مضي تسع دقائق من بداية المباراة، لكن بعدها بتسع دقائق فقط رد المهاجم الدولي جياكومو راسبادوري بهدف التعادل لنابولي.
وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 33 وتكفل لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم نابولي 3 -1.
وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني تقمص جياكومو راسبادوري دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف ثم أكمل الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا الخماسية في الدقيقة 63 وتبعه زميله الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بتسجيل الهدف السادس قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.
ويتصدر نابولي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية مقابل ست نقاط لليفربول في المركز الثاني من انتصارين وهزيمة واحدة، ويحل أياكس في المركز الثالث بثلاث نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين ويتذيل رينجرز الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي.
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