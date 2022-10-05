تن هاغ: رونالدو "سعيد" بالبقاء على دكة البدلاء

شدد الهولندي إيريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، على أن استبعاده للنجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية للفريق في اللقاءات الأخيرة، لا يشير إلى مستقبل الجناح المخضرم مع النادي.

وظل رونالدو على مقاعد البدلاء خلال خسارة مانشستر يونايتد الموجعة 3 - 6 أمام مضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال تين هاغ بعد المباراة إنه لم يدفع باللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات بدافع الاحترام له.

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وأشارت تقارير إلى أن رونالدو كان يضغط من أجل الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ورغم عدم تمكنه من مغادرة النادي، إلا أن تكهنات كشفت عن أن إنهاء مشواره مع مانشستر يونايتد خيار مطروح.

ومع ذلك، ألمح تن هاغ قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في بطولة الدوري الأوروبي، الخميس، إلى أن غياب رونالدو عن الفريق ليس مؤشرًا على رحيله عن ملعب "أولد ترافورد".

وقال تن هاغ: لا أستطيع أن أرى أن هناك صلة بين الأمرين، وأعتقد أن عدم الدفع به عندما نتأخر 4-0 هو بمثابة احترام له ، لا علاقة بذلك بما يحدث في المستقبل، وما يحدث في يناير القادم أو العام المقبل .

وأضاف المدرب الهولندي: إنني لا أراه حزينا، إنه سعيد، ويتدرب بشكل جيد. الجميع يتدرب جيدا. هناك روح طيبة تسود الفريق.



وأوضح تن هاغ: ليس سعيدًا لأنه لم يلعب يوم الأحد، لا تفهموني بشكل خاطئ، لكن السؤال كان حول مزاجه في التدريبات، حيث يكون سعيدًا.