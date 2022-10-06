اتحاد جدة يواجه الفتح للاقتراب من الصدارة

يطمح اتحاد جدة إلى العودة لسكة الانتصارات عقب تعادله الأخير مع مضيفه النصر عندما يستضيف الفتح في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وخرج اتحاد جدة من اختبار مضيفه النصر في الجولة الماضية بتعادل سلبي ليبقى حارسه مارسيلو غروهي على شباكه نظيفة حتى الآن في مسابقة الدوري السعودي.

مادة اعلانية

ويحتل الاتحاد المركز الثالث قبل بداية الجولة السادسة برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات على العدالة والرائد والخليج مقابل التعادل في مناسبتين أمام الاتفاق والنصر.

وفي المقابل استفاد الفيحاء من فوزه الأخير على أبها ليصعد إلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط من فوزين ثانيهما جاء على حساب الباطن، بينما خسر أمام التعاون والهلال والطائي.

وسيفتقد اتحاد جدة خدمات لاعبه المصري طارق حامد الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة النصر الأخيرة.

وفاز اتحاد جدة الموسم الماضي ذهاباً على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، لكن مباراة الإياب شهدت إثارة كبيرة بتعادل الفريقين 4-4.

ويستضيف الصاعد العدالة الفتح في مباراة، إذ فشلا بتحقيق أي انتصار حتى الآن، ويملك الأول نقطة، والثاني نقطتين.