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ستانكوفيتش
ستانكوفيتش قضى مسيرة رائعة كلاعب في إيطاليا

الصربي ستانكوفيتش يعود إلى إيطاليا مدرباً لبولونيا

روما - رويترز
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أعلن سامبدوريا المتعثر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس تعيين ديان ستانكوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان ولاتسيو السابق، مدربا جديدا حتى يونيو 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكان الصربي ستانكوفيتش (44 عاما) يقود رد ستار بلغراد وترك النادي في أغسطس بعد عامين ونصف، وسبق أن عمل مساعدا للمدرب في أودينيزي.

وخاض ستانكوفيتش مسيرة رائعة في إيطاليا بفترة اللعب وفاز بلقب الدوري مرة واحدة مع لاتسيو وخمس مرات مع إنتر الذي نال معه أيضا لقب دوري أبطال أوروبا في 2010.

وأقال سامبدوريا مدربه ماركو جيامباولو يوم الأحد عقب الخسارة على أرضه 3-صفر من مونزا ليتذيل ترتيب الدوري بنقطتين فقط من ثماني مباريات.

وستكون أول مباراة لستانكوفيتش أمام مضيفه بولونيا صاحب المركز 17 يوم السبت.

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