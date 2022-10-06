تشيلسي يقسو على ميلان بثلاثية

أنعش تشيلسي الإنجليزي آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 -صفر على ضيفه ميلان الإيطالي يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وفي العاصمة البريطانية لندن، افتتح ويسلي فوفانا التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميلاه الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ ورييس جيمس، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و62 على الترتيب، ليحقق تشيلسي أول انتصار أوروبي بعد خسارة أمام دينامو زغرب وتعادل مع سالزبورغ النمساوي.



ويتصدر سالزبورغ المجموعة برصيد 5 نقاط، وخلفه تشيلسي وميلان بـ4 وأخيراً دينامو زغرب بـ3 نقاط.