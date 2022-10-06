تشيلسي يقسو على ميلان بثلاثية

أنعش تشيلسي الإنجليزي آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 -صفر على ضيفه ميلان الإيطالي يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وفي العاصمة البريطانية لندن، افتتح ويسلي فوفانا التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميلاه الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ ورييس جيمس، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و62 على الترتيب، ليحقق تشيلسي أول انتصار أوروبي بعد خسارة أمام دينامو زغرب وتعادل مع سالزبورغ النمساوي.
ويتصدر سالزبورغ المجموعة برصيد 5 نقاط، وخلفه تشيلسي وميلان بـ4 وأخيراً دينامو زغرب بـ3 نقاط.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
مدافع ميلان: سأثبت لتشيلسي مدى تطوريأكد فيكايو توموري مدافع ميلان أنه سيحاول أن يظهر لفريقه السابق تشيلسي مدى تطوره عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب ستامفورد ... رياضة عالمية
-
غالاغر يمنح تشيلسي فوزاً صعباً أمام بالاسأحرز كونور غالاغر هدفا في اللحظات الأخيرة ليهدي تشيلسي الفوز 2-1 على كريستال بالاس، الذي لعب بين صفوفه على سبيل الإعارة الموسم الماضي ويحقق الفريق ... رياضة عالمية
-
كانتي يعود إلى تدريبات تشيلسي بعد غياب طويلعاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي إلى تمارين فريقه تشيلسي الإنجليزي بعد غياب استمر ستة أسابيع جراء تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، حسب ما أعلن، ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية