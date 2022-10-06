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تعادل باريس وبنفيكا.. ويوفنتوس يحقق أول انتصار

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ميسي باريس بنفيكا
ميسي أحرز هدف باريس

تعادل باريس وبنفيكا.. ويوفنتوس يحقق أول انتصار

لشبونة - د ب أ

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فرض بنفيكا البرتغالي التعادل على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1 -1 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت فوز يوفنتوس الإيطالي على مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1.

وفي المباراة الأولى، تقدم باريس سان جيرمان عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 22، قبل أن يسجل زميله دانيلو بيريرا هدف التعادل لبنفيكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42.

من جانبه، استعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه، وحقق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في أول مباراتين، وذلك على حساب مكابي حيفا الإسرائيلي 3 -1.

وتقدم يوفنتوس عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50، لكن دين ديفيد سجل هدف تقليص الفارق للفريق الإسرائيلي في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83، سجل رابيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينجح في اقتناص أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط ليتشارك الصدارة مع بنفيكا صاحب الرصيد ذاته من النقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل مكابي حيفا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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