ريال مدريد يعبر شاختار ويحكم قبضته على الصدارة

تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة أخرى نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب 2 - 1 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكرانييوم الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات.
وافتتح البرازيلي روديغو التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله ومواطنه فينيسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 28، فيما أحرز أولكسندر زوبكوف هدف شاختار الوحيد في الدقيقة 39.
وارتفع رصيد الريال حامل اللقب إلى 9 نقاط، ليحكم قبضته على الصدارة محققا العلامة الكاملة حتى الآن فيما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، فيما يحتل لايبزيغ المركز الثالث بـ3 نقاط وسيلتك رابعاً بنقطة.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
أنشيلوتي: ريال مدريد ليس محظوظاًرفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اعتبار أن الفريق كان محظوظا في المواسم الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يجب ... رياضة عالمية
-
رئيس ريال مدريد عن "السوبر ليغ": فيدرر ونادال تواجها 40 مرةبدا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وكأنه يروج مجددا لفكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث حذر من أن الوضع الحالي ... رياضة
-
بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد.. ويقدم وعداً للجماهيرعاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الغائب عن الملاعب منذ بداية سبتمبر بداعي إصابة في فخذه، الى التمارين مع فريقه ريال مدريد وسيكون جاهزًا للمشاركة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية