غوارديولا ينفي "تفضيل" هالاند لريال مدريد

نفى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجود شرط جزائي في عقد الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند يتيح له الانتقال إلى ريال مدريد.

وضمنت ثنائية أخرى للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند فوز سيتي للمرة الثالثة في ثلاث مباريات في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية هذا الأسبوع أن هناك شرطا جزائيا في عقد هالاند مع سيتي يجعله ينتقل إلى ريال مدريد ويمنح العملاق الإسباني أفضلية إذا أراد التعاقد معه، لكن غوارديولا أكد أنه لا يوجد مثل هذا الشرط في عقد المهاجم الشاب.



وأضاف غوارديولا : هذا ليس صحيحا. ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر. شائعات، الناس تتحدث.



وواصل: يجب أن نقلق بشأن ما يمكننا التحكم فيه. لدي شعور بأنه سعيد للغاية هنا وسنحاول إسعاد الجميع هنا. إنه مستقر تماما ومحبوب بشكل لا يصدق.