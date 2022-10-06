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ووكر مانشستر سيتي
كايل تعرض إلى إصابة في عضلات البطن

مخاوف من غياب ووكر عن كأس العالم

مانشستر - رويترز
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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه كايل ووكر يعاني من إصابة في البطن ستبعده عن الملاعب بضعة أسابيع مما يثير الشكوك بشأن مشاركة المدافع الإنجليزي في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وغاب ووكر عن فوز سيتي 5-صفر على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد استبداله في الشوط الأول خلال الفوز 6-3 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

ويخوض حاليا سباقا مع الزمن ليكون جاهزا لبدء مباراة منتخب بلاده الأولى في كأس العالم ضد إيران في 21 نوفمبر المقبل.

وقال غوارديولا: أعرف مدى أهمية كأس العالم بالنسبة للاعبين. لا أعرف ما إذا كان ووكر سيكون جاهزا، كايل سيغيب لفترة من الوقت وليس لدينا الكثير من الخيارات. سيستغرق الأمر أسابيع. إنه ألم في البطن.

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