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صلاح سجل هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

نجم أرسنال: مشاهدة صلاح "مخجلة".. بات "شبحاً" بعد ماني

العربية.نت
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يرى إيمانويل بيتي نجم أرسنال الإنجليزي السابق والحائز على كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، أن مشاهدة محمد صلاح نجم ليفربول وبقية زملائه تشعره بالخجل، مشيراً إلى أن النجم المصري بات شبحاً لما كان عليه في السابق.

وقال بيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس" البريطانية يوم الخميس قبل لقاء نهاية الأسبوع بين ليفربول وأرسنال: عندما أشاهد ليفربول وتحديداً نجومه الكبار أشعر بالخجل، ما يقدمونه يعتبر سيئ للغاية، هناك شيء تم كسره داخل اللاعبين، ومباراة أرسنال هي الفرصة الأخيرة إذا ما أراد الفريق تحقيق شيء ما الموسم الحالي، عدا ذلك فإنه سيتأخر بـ14 نقطة عن أرسنال.

وواصل: لم أعد أشعر بأن الفريق يلعب ككتلة واحدة، أشعر أن هناك مشاكل ذهنية وبدنية كذلك يعاني منها اللاعبون.

وأتبع حول محمد صلاح: بعد رحيل ساديو ماني، يمكن ملاحظة أن خط هجوم ليفربول يفتقد شيئاً، اليوم محمد صلاح مجرد شبح لنفسه، وليس قريباً من المستوى الذي كان عليه.

ولعب إيمانويل بيتي في صفوف أرسنال بين عامي 1997 وحتى 2000، ثم انتقل لموسم إلى برشلونة الإسباني، وعاد بعدها ليلعب لمصلحة تشيلسي حتى 2004، كما فاز ببطولة كأس العالم 1998 مع منتخب بلاده وأحرز الهدف الثالث في المباراة النهائية أمام البرازيل، وبعد عامين من ذلك التاريخ فاز ببطولة أوروبا على حساب إيطاليا بفضل هدف دافيد تريزيغيه الذهبي.

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