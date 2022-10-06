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جوان مورال
مورال فارق الحياة عن عمر ناهز 101 عام

وفاة أكبر لاعب برشلوني على قيد الحياة

العربية.نت
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أعلن برشلونة الإسباني يوم الخميس وفاة لاعبه السابق جوان مورال تاريس، الذي يعتبر أكبر لاعب يرتدي قميص برشلونة على قيد الحياة.

ونعى النادي الكاتالوني لاعبه السابق وكتب عبر موقعه الرسمي: توفي جوان مورال تاريس يوم الأربعاء 5 أكتوبر بعمر ناهز 101 عام، وكان أكبر لاعب كرة قدم لعب مباراة رسمية مع برشلونة على قيد الحياة.

ووصل مورال إلى نادي برشلونة في عام 1935 لفريق الشباب والفريق الرديف، وبعمر 17 عاماً ظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 1938، ولعب 3 مباريات ودية و12 رسمية ببطولة الدوري الكتالوني، وسجل 6 أهداف وآخر مباراة له جاءت يوم 14 أغسطس من ذلك العام في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول.

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