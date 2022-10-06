وفاة أكبر لاعب برشلوني على قيد الحياة

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أعلن برشلونة الإسباني يوم الخميس وفاة لاعبه السابق جوان مورال تاريس، الذي يعتبر أكبر لاعب يرتدي قميص برشلونة على قيد الحياة.
ونعى النادي الكاتالوني لاعبه السابق وكتب عبر موقعه الرسمي: توفي جوان مورال تاريس يوم الأربعاء 5 أكتوبر بعمر ناهز 101 عام، وكان أكبر لاعب كرة قدم لعب مباراة رسمية مع برشلونة على قيد الحياة.
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ووصل مورال إلى نادي برشلونة في عام 1935 لفريق الشباب والفريق الرديف، وبعمر 17 عاماً ظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 1938، ولعب 3 مباريات ودية و12 رسمية ببطولة الدوري الكتالوني، وسجل 6 أهداف وآخر مباراة له جاءت يوم 14 أغسطس من ذلك العام في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول.
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