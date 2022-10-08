في مباراته الأولى مدرباً.. ألونسو يقود ليفركوزن لاكتساح شالكه

حقق باير ليفركوزن فوزا كبيرا في أول ظهور لمدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو، بنتيجة 4 - صفر على ضيفه شالكه يوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ورفع ليفركوزن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، محققا الفوز في أول مباراة تحت قيادة ألونسو الذي تولى المهمة خلفا للسويسري جيراردو سيواني، فيما تجمد رصيد شالكه عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

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وتقدم ليفركوزن عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 38، قبل أن يضيف جيريمي فريمبونغ الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 52 عاد فريمبونغ ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، فيما أضاف باولينيو الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، تعادل لايبزيغ مع مضيفه ماينز 1 - 1. وتقدم ماينز عن طريق ماركوس إنفرغتسين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك كريستوفر نكونكو التعادل للايبزيغ في الدقيقة 80.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، متفوقا بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الحادي عشر وماينز في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

من جانبه نجح بوخوم في تحقيق فوزه الأول في الموسم، وذلك على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3 - صفر.

وتقدم بوخوم عن طريق فيليب هوفمان في الدقيقة 71، قبل أن يسجل إيفان نديكان لاعب فرانكفورت الهدف الثاني لبوخوم بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيليب فورستر الهدف الثالث لبوخوم.

ورفع بوخوم رصيده إلى أربع نقاط، لكنه لايزال في المركز الثامن عشر والأخير، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 14 نقطة في المركز السابع.

وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه فولفسبورغ 1 - 1. وتقدم فولفسبورغ عن طريق يانيك غيرهاردت في الدقيقة 27، قبل أن يدرك روبرت جومني التعادل لأوغسبورغ في الدقيقة 55.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل فولفسبورغ المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط.