أرسنال يحسم قمة ليفربول بثلاثية.. ويستعيد صدارته

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أحرز بوكايو ساكا هدفين، أحدهما من ركلة جزاء قرب النهاية، ليفوز أرسنال 3-2 على ضيفه ليفربول ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وافتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل لأرسنال قبل مرور أول دقيقة، ثم أدرك داروين نونيز التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 34.
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وأعاد ساكا تقدم أرسنال قبل الاستراحة مباشرة بعد تمريرة مارتينيلي، ثم تعادل البديل روبرتو فيرمينو في الدقيقة 53، وأحرز ساكا هدف الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة 76.
وأصبح رصيد أرسنال 24 نقطة من تسع مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما استمرت معاناة ليفربول وتجمد رصيده عند عشر نقاط من ثماني مباريات في المركز العاشر.
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